Relations internationales

Pour réduire sa dépendance économique et militaire envers les États-Unis, le Canada négocie actuellement une alliance stratégique avec l'Union européenne.

Cette initiative, révélée par l'agence Bloomberg, survient dans un contexte de tensions commerciales accrues et précède une allocution très attendue du premier ministre Mark Carney devant le Parlement européen à Strasbourg.

Écoutez le chercheur et professeur Justin Massie approfondir le sujet, mercredi après-midi, à l'émission La Commission.

Le projet d'accord, qui s'inspirerait du modèle norvégien sans adhésion formelle à l'UE, viserait à harmoniser les normes réglementaires, sécuriser les approvisionnements en métaux critiques et renforcer la coopération en matière de défense face aux menaces communes.

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