Face à l'émergence de nouveaux drones à réaction russes plus rapides et plus difficiles à intercepter, l'Ukraine se retrouve sous une pression accrue sur le front militaire.

Cette réalité, abordée dans un article du journal Le Devoir et d'autres médias à travers le monde, pousse même le président Volodymyr Zelensky à envisager des négociations.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau faire le point sur l'évolution de la guerre en Ukraine, mercredi, à l'émission La commission.