Des centaines de chambres vacantes

Alors que près de 3700 personnes âgées sont en attente d'une place en hébergement spécialisé au Québec, une centaine de chambres demeurent inutilisées dans les maisons des aînés (MDA) en raison d'une pénurie de personnel.

Écoutez la directrice générale du Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), Sylvie Tremblay, faire le point à Lagacé le matin mercredi.

Mme Tremblay rappelle que la création des Maisons des aînés découlait d'une volonté noble d'améliorer les soins après les défaillances observées durant la pandémie. Toutefois, la réalité actuelle exige une adaptation face au manque de ressources.