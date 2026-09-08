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Élections 2026

Sondage: «Même 22 %, c'est un miracle pour le Parti libéral du Québec»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 septembre 2026 06:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Sondage: «Même 22 %, c'est un miracle pour le Parti libéral du Québec»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le plus récent sondage Léger publié dans le Journal de Montréal révèle un paysage politique provincial particulièrement figé.

Alors que l'effet de la crise tarifaire sur la remontée de la première ministre Christine Fréchette et de la CAQ (24%) semble s'estomper, le Parti libéral du Québec, sous la gouverne de Charles Milliard, stagne à 22 % des intentions de vote.

Malgré un contexte de campagne électorale où l'équipe libérale tente de se faire valoir, ce score traduit une absence d'élan notable sur le terrain.

Dans les rangs libéraux, plusieurs militants expriment d'ailleurs leur mécontentement face aux stratégies de communication et aux décisions entourant l'entourage du chef.

De son côté, le Parti québécois demeure en tête à 29 %, maintenant le Québec en territoire gouvernemental minoritaire.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point, mardi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«J'ai envie de vous dire que, même 22 %, c'est un miracle au vu de la campagne électorale qui est menée présentement par l'équipe libérale.» 

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Entrée en vigueur de contre tarifs canadiens;
  • Menaces de Donald Trump d'interdire les avions Bombardier aux États-Unis;
  • Proposition de Québec solidaire de hausser le salaire minimum à 20 $ l'heure;
  • Reprise des frappes russes sur l'Ukraine après des démarches diplomatiques américaines;
  • Révélations du New York Times sur la dissimulation de données sur la qualité de l'air toxique après les attentats du 11 septembre 2001;
  • Demande d'aide internationale du Népal à l'ONU pour faire face aux répercussions des inondations catastrophiques;
  • Analyse du score de l'extrême droite (AfD) en Allemagne; 
  • Controverse entourant la mise à l'écart des femmes lors d'une visite à la tour Eiffel.
  • Bévues administratives et judiciaires touchant la protection des victimes de violence conjugale au Québec;
  • Sortie du nouveau livre de Boucar Diouf dédié à la mémoire de son père.

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