Élections 2026

Le plus récent sondage Léger publié dans le Journal de Montréal révèle un paysage politique provincial particulièrement figé.

Alors que l'effet de la crise tarifaire sur la remontée de la première ministre Christine Fréchette et de la CAQ (24%) semble s'estomper, le Parti libéral du Québec, sous la gouverne de Charles Milliard, stagne à 22 % des intentions de vote.

Malgré un contexte de campagne électorale où l'équipe libérale tente de se faire valoir, ce score traduit une absence d'élan notable sur le terrain.

Dans les rangs libéraux, plusieurs militants expriment d'ailleurs leur mécontentement face aux stratégies de communication et aux décisions entourant l'entourage du chef.

De son côté, le Parti québécois demeure en tête à 29 %, maintenant le Québec en territoire gouvernemental minoritaire.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point, mardi, dans son tour d'horizon de l'actualité.