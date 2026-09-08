L’appât du marketing numérique pour jeunes mères

Marc-André Sabourin, chef du bureau Affaires et économie au magazine L'actualité, met en lumière les dérives du marketing numérique et de la vente à paliers multiples qui promettent de l'argent facile, particulièrement aux jeunes mères.

Ensuite, l'échange se poursuit sur les stratégies de décaissement à la retraite: on démystifie l'importance de bien planifier ses retraits pour minimiser l'impôt.

Écoutez Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie de L’Actualité, expliquer le tout, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.