 Aller au contenu
L’appât du marketing numérique pour jeunes mères

Vente à paliers multiples: «Je vous le dis, l'argent facile, ça n'existe pas»

par 98.5

0:00
26:30

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 8 septembre 2026 11:51

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Marc-André Sabourin
Marc-André Sabourin
Vente à paliers multiples: «Je vous le dis, l'argent facile, ça n'existe pas»
Services et finances personnelles / Cogeco Média

Marc-André Sabourin, chef du bureau Affaires et économie au magazine L'actualité, met en lumière les dérives du marketing numérique et de la vente à paliers multiples qui promettent de l'argent facile, particulièrement aux jeunes mères.

Ensuite, l'échange se poursuit sur les stratégies de décaissement à la retraite: on démystifie l'importance de bien planifier ses retraits pour minimiser l'impôt.

Écoutez Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie de L’Actualité, expliquer le tout, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«Dites-vous toujours ceci: si quelqu'un a vraiment trouvé une recette pour générer de l'argent facile en ligne [...] pourquoi se casserait-il la tête à vendre des formations pour expliquer aux autres personnes comment le faire?»

Marc-André Sabourin

Vous aimerez aussi

«Tu ne peux pas être autosuffisant sur tout, c'est une lubie de penser ça»
Lagacé le matin
«Tu ne peux pas être autosuffisant sur tout, c'est une lubie de penser ça»
0:00
9:49
Hausse majeure des prix à prévoir sur les électroménagers au Québec
La commission
Hausse majeure des prix à prévoir sur les électroménagers au Québec
0:00
12:26
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
DPJ: pourquoi est-ce si difficile de devenir famille d'accueil ?
Rattrapage
Recherche urgente en Estrie
DPJ: pourquoi est-ce si difficile de devenir famille d'accueil ?
Acouphènes chez les jeunes: un mal silencieux en hausse
Rattrapage
Santé auditive
Acouphènes chez les jeunes: un mal silencieux en hausse
Développement urbain: Sainte-Adèle tire le frein à main
Rattrapage
Un exemple pour le Québec?
Développement urbain: Sainte-Adèle tire le frein à main
Contre-tarifs: l'achat local, un geste individuel qui peut rapporter gros
Rattrapage
Réduire nos importations américaines
Contre-tarifs: l'achat local, un geste individuel qui peut rapporter gros
Les sorties hors du corps seraient liées à des pathologies et au stress intense
Rattrapage
Des explications médicales plutôt que paranormales
Les sorties hors du corps seraient liées à des pathologies et au stress intense
«Collation sportive»: s'entraîner à petites doses au quotidien
Rattrapage
Nouveau modèle d'entrainement
«Collation sportive»: s'entraîner à petites doses au quotidien
Vendeurs obligés de déclarer les morts violentes: «Ça peut en stresser»
Rattrapage
Vente de maisons
Vendeurs obligés de déclarer les morts violentes: «Ça peut en stresser»
Congédiement d’un col bleu à Sherbrooke: jusqu'où peut aller la surveillance?
Rattrapage
Vol de temps
Congédiement d’un col bleu à Sherbrooke: jusqu'où peut aller la surveillance?
«La vraie école de la vie, c'est d'aller dans les derniers moments»
Rattrapage
Fin de vie
«La vraie école de la vie, c'est d'aller dans les derniers moments»
Séduction et hygiène masculine: la tendance controversée du «pheromone maxing»
Rattrapage
Pour «mieux» séduire
Séduction et hygiène masculine: la tendance controversée du «pheromone maxing»
Adolescents qui partent en appartement: «Quand ils quittent, ça laisse un vide»
Rattrapage
Un besoin d'adaptation chez les parents
Adolescents qui partent en appartement: «Quand ils quittent, ça laisse un vide»
Pourquoi trouve-t-on du bœuf australien et des œufs américains en épicerie?
Rattrapage
Confusion chez les acheteurs
Pourquoi trouve-t-on du bœuf australien et des œufs américains en épicerie?
Quel restaurant fait le meilleur burger au Québec?
Rattrapage
Semaine du burger
Quel restaurant fait le meilleur burger au Québec?
Pourquoi cherche-t-on nos mots sous l'effet du stress?
Rattrapage
Comment le cerveau réagit à la pression
Pourquoi cherche-t-on nos mots sous l'effet du stress?