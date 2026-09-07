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Intelligence artificelle générale

Astra: «OpenAI a gagné avec ce nouveau modèle» -Alexandre Leblond

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 septembre 2026 07:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Astra: «OpenAI a gagné avec ce nouveau modèle» -Alexandre Leblond
Alexandre Leblond / Cogeco Média

Les plus grandes compagnies technologiques au monde ont investi près de 2 600 milliards $ pour être les premières à développer l'intelligence artificielle générale, mais l'entreprise OpenAI, qui est derrière ChatGPT, semble avoir damé le pion à ses compétiteurs avec le dévoilement de son nouveau modèle Astra.

On parle ici d'un modèle révolutionnaire d'intelligence artificielle, beaucoup plus autonome et dont les capacités s'étendent bien au-delà d'un simple moteur de recherche, comme le montre la vidéo de lancement d'Astra.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, lundi matin, à Lagacé le matin.

L'exemple de la jeune entreprise MedWhy, fondée en 2024, illustre parfaitement ce potentiel révolutionnaire : avec seulement deux employés, la compagnie a réussi à générer 401 millions de dollars de revenus en 2025.

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