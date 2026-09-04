Repérer les aubaines

Alors que le coût du panier d'épicerie continue d'augmenter avec l'inflation, la docteure en nutrition Isabelle Huot offre aux auditeurs dix astuces pour économiser dans les allées des supermarchés.

Elle mise notamment sur l'achat de protéines plus économiques, telles que les œufs ou les lentilles. Si vous ne le faisiez pas déjà, la comparaison des prix au 100 grammes est également une bonne manière de cibler les aubaines.

Écoutez la docteure en nutrition, Isabelle Huot, présenter le tout, vendredi, à La commission.