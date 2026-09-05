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Québec 2026

Jour 10 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 5 septembre 2026 à 16:48

Jour 10 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes
De gauche à droite: Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Paul St-Pierre Plamondon (PQ) et Éric Duhaime (PCQ) / La Presse Canadienne/Jacques Boissinot

Les différents candidats ont poursuivi leurs annonces ce samedi, un mois jour pour jour avant la tenue du scrutin électoral.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac résumer la journée des chefs de partis.

À écouter

Le résumé du jour 10.

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