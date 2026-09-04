Décès de son frère Claude

Pour la première grande entrevue de la saison, l’animateur Mario Langlois reçoit Jocelyn Lemieux, ancien joueur de la LNH ayant porté les couleurs des Canadiens et ancien analyste, mais surtout frère du hockeyeur Claude Lemieux, décédé en mai dernier.

Dans cette première entrevue qu’il accorde depuis la perte de son frère, Jocelyn Lemieux s’ouvre avec beaucoup de générosité sur son parcours, sa relation avec son frère et sa famille ainsi que sur les nombreuses questions qui demeurent sans réponses à la suite de cette tragédie.

Il aborde les coups à la tête et les répercussions de ceux-ci dans le quotidien des athlètes retraités, lui qui a subi près de 12 commotions cérébrales au cours de sa carrière.

Écoutez Jocelyn Lemieux revenir sur ces événements, vendredi soir, lors de son passage au micro de Mario Langlois.