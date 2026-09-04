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Décès de son frère Claude

«J’ai arrêté d’essayer de comprendre» -Jocelyn Lemieux

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 septembre 2026 22:44

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«J’ai arrêté d’essayer de comprendre» -Jocelyn Lemieux
Jocelyn Lemieux se livre pour la première fois sur le décès de son frère Claude. / Cogeco Média

Pour la première grande entrevue de la saison, l’animateur Mario Langlois reçoit Jocelyn Lemieux, ancien joueur de la LNH ayant porté les couleurs des Canadiens et ancien analyste, mais surtout frère du hockeyeur Claude Lemieux, décédé en mai dernier.

Dans cette première entrevue qu’il accorde depuis la perte de son frère, Jocelyn Lemieux s’ouvre avec beaucoup de générosité sur son parcours, sa relation avec son frère et sa famille ainsi que sur les nombreuses questions qui demeurent sans réponses à la suite de cette tragédie.

Il aborde les coups à la tête et les répercussions de ceux-ci dans le quotidien des athlètes retraités, lui qui a subi près de 12 commotions cérébrales au cours de sa carrière. 

Écoutez Jocelyn Lemieux revenir sur ces événements, vendredi soir, lors de son passage au micro de Mario Langlois.

Les sujets discutés:

  • L’annonce de son départ de RDS et un retour sur son parcours d’analyste;
  • Il revient sur la journée du lundi 25 mai, lorsque Claude Lemieux a porté le flambeau au match des Canadien;
  • «Le gros choc, c’est que ça se soit passé deux jours plus tard»;
  • Retour sur sa carrière de hockeyeur, de marqueur naturel à joueur robuste;
  • Vivre avec l’encéphalopathie traumatique chronique après 12 commotions cérébrales;
  • «On va attendre de voir les résultats», en parlant de l'analyse du cerveau de son frère;
  • Jocelyn détient toujours un record au sein des Blues de St-Louis;
  • Son plus beau moment avec Claude: la conquête de la coupe Stanley de 1986 à Calgary;
  • Son frère lui demandait des conseils pour mieux gérer l’anxiété;
  • Le moment où il a annoncé le décès de Claude à leur mère;
  • «Je vais continuer de rendre hommage à mon frère en étant un guerrier comme il a été.»

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