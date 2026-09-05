Mêlé au dérèglement climatique

Le phénomène El Niño sera l'un des plus forts des quatre dernières décennies, rapporte le directeur d'OURanos, un consortium sur la climatologie et l'adaptation aux changements climatiques.

Les hivers pourraient donc être plus doux que la normale au Canada.

Or, il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle étant donné que les effets d'El Niño, mélangés à ceux du dérèglement climatique, auront de graves conséquences sur le climat.

Écoutez Alain Bourque, directeur général d’Ouranos, alerter sur la question du dérèglement climatique au micro de Denis Lévesque.

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