Le Parti québécois s'inquiète du comportement du gouvernement fédéral, accusant ce dernier de multiplier les annonces financières d'envergure et les initiatives publiques à l'approche du scrutin provincial cet automne.

Selon Alex Boissonneault, candidat du Parti Québécois dans la circonscription d'Arthabaska-L'Érable, la soudaine multiplication de ces annonces par Ottawa constitue une rupture par rapport aux huit dernières années, durant lesquelles le gouvernement fédéral rejetait systématiquement les demandes québécoises.

Écoutez Alex Boissonneault aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le candidat insiste sur le fait que son chef, Paul St-Pierre Plamondon, évoque une «possibilité» d'ingérence majeure, estimant que des vérifications rigoureuses doivent être faites par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) ainsi que par les journalistes.