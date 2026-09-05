Amour du télétravail

En amour avec le télétravail, le chroniqueur Frédéric Bérard critique sévèrement le retour au travail en présentiel.

Il considère comme une perte de temps le trajet de deux heures (aller-retour) en voiture pour aller au travail et retourner à la maison le soir, sans compter les nombreuses discussions entre collègues qui s'éternisent.

Le télétravail lui permet donc d'être beaucoup plus concentré et productif, explique-t-il.

Écoutez le biais du chroniqueur Frédéric Bérard, à ce sujet, samedi matin, à l’émission de Denis Lévesque.