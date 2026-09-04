Plaidoyer pour une médecine plus humaine

Dans une lettre d'opinion publiée récemment dans La Presse, le journaliste Yvon Laprade lance un appel du cœur pour restaurer la compassion au centre des soins médicaux au Québec.

À son avis, la technologie et les impératifs d'efficacité redéfinissent la pratique, mais l'importance pour les patients d'être reçus avec calme et empathie demeure.

Selon lui, le manque d'humanité ressenti par de nombreux usagers découle d'un système hautement bureaucratisé et sous pression.

Écoutez Yvon Laprade faire le point sur le texte qu'il a rédigé, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.