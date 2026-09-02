Dans une publication sur les réseaux sociaux

Une publication du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, fait vivement réagir.

Ce dernier a partagé une photo de deux cadettes du centre d'entraînement de Vernon, en Colombie-Britannique, en commentant la silhouette de l'une d'elles avec la mention «C'est la réalité», accompagnée d'un drapeau canadien.

La cheffe d'État-Major des Forces armées canadiennes, Jennie Carignan, a tenu à défendre ses troupes face à ces commentaires sur leur physique.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle commenter cette affaire, mercredi, à Lagacé le matin.