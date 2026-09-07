La guerre persiste entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient après de récentes attaques contre des pétroliers iraniens et des blocus maritimes autour du détroit d'Ormuz.

Malgré deux cessez-le-feu fragiles conclus en avril et en juin, aucun accord durable n'a pu être trouvé.

L'Iran cherche à imposer son contrôle sur cette voie maritime stratégique, une ambition à laquelle Washington s'oppose catégoriquement.

À l'approche des élections de mi-mandats, l'Iran cherche à maintenir la pression sur les États-Unis et Donald Trump.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa, faire le point sur la situation en Iran, au micro de Patrick Lagacé.