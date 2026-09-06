Guerre tarifaire

Les contre-tarifs canadiens sur les États-Unis entreront en vigueur dans moins de 36 heures.

Christian Dufour parle de la complaisance du Canada face à ses relations économiques avec son voisin du sud et rejoint l'opinion d'experts, comme l'ancien premier ministre du Québec Jean Charest, le journaliste économique Gérald Fillion et le journal britannique The Economist, qui prônent un retour rapide à la table de négociation, évoquant le faible rapport de force de Mark Carney sur son homologue.

À l'opposé, l'animateur Denis Lévesque affirme que le seul moyen de tenir tête aux tentatives d'intimidation des États-Unis est de se tenir debout et de répliquer.

Écoutez l'intervention de Christian Dufour, politologue et chroniqueur, et le mot de la fin de l'émission Signé Lévesque, dimanche.