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Publication controversée de Pete Hegseth

«Les trolls ont pris le contrôle du gouvernement américain»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 septembre 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
«Les trolls ont pris le contrôle du gouvernement américain»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

La publication controversée du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a fait réagir Patrick Lagacé.

L'ancien animateur de la chaîne Fox News, qui a été nommé par Donald Trump pour diriger le Pentagone, a partagé sur les réseaux sociaux une photo de deux cadettes canadiennes pour se moquer du physique de l'une d'elles.

La cheffe d'État-Major des Forces armées canadiennes, Jennie Carignan, ainsi que plusieurs figures politiques canadiennes, ont rapidement réagi pour prendre la défense des cadettes.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé mercredi.

«C'est le régime des trolls autour de Donald Trump. Les trolls ont pris le contrôle du gouvernement américain...»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Prolongement attendu du congé de taxe d'accise fédérale sur l'essence jusqu'au début de l'année 2027;
  • Représailles de l'Iran aux Émirats arabes unis, au Koweït et à Bahreïn à la suite de frappes américaines touchant des civils;
  • Lourdeurs bureaucratiques à Immigration Canada privant des entreprises d'Abitibi de travailleurs essentiels;
  • Révélations du Journal de Montréal sur d'anciens dons faits par Paul St-Pierre Plamondon au Parti libéral du Canada;
  • Analyse des finances publiques du Québec et du manque de marge de manœuvre budgétaire;
  • Débordement persistant des urgences québécoises en raison du manque de places en CHSLD;
  • Bilan humain tragique au Népal à la suite d'inondations dévastatrices;
  • Rapport alarmant de l'ONU prévoyant un réchauffement climatique mondial d'au moins 1,8 °C;
  • Mesures d'interdiction de publication réclamées pour protéger l'identité d'un policier de Longueuil visé par des menaces;
  • Arrestation et contraventions de l'animateur Pierre-Yves Lord à la suite d'une altercation avec une policière à Québec.

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