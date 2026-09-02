Publication controversée de Pete Hegseth

La publication controversée du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a fait réagir Patrick Lagacé.

L'ancien animateur de la chaîne Fox News, qui a été nommé par Donald Trump pour diriger le Pentagone, a partagé sur les réseaux sociaux une photo de deux cadettes canadiennes pour se moquer du physique de l'une d'elles.

La cheffe d'État-Major des Forces armées canadiennes, Jennie Carignan, ainsi que plusieurs figures politiques canadiennes, ont rapidement réagi pour prendre la défense des cadettes.

Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé mercredi.