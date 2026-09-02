Publication controversée de Pete Hegseth

La publication controversée du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a fait réagir Patrick Lagacé.
L'ancien animateur de la chaîne Fox News, qui a été nommé par Donald Trump pour diriger le Pentagone, a partagé sur les réseaux sociaux une photo de deux cadettes canadiennes pour se moquer du physique de l'une d'elles.
La cheffe d'État-Major des Forces armées canadiennes, Jennie Carignan, ainsi que plusieurs figures politiques canadiennes, ont rapidement réagi pour prendre la défense des cadettes.
Écoutez le tour d'horizon de Patrick Lagacé mercredi.
«C'est le régime des trolls autour de Donald Trump. Les trolls ont pris le contrôle du gouvernement américain...»
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