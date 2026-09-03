Les apparences sont parfois trompeuses

De plus en plus de chalets sur le bord de l'eau, présentés sur des plateformes comme Centris semblent être à faible prix, explique le chroniqueur financier, Alexandre Leblond.

La cause? Ces habitations sont situées en zone inondable et ne sont pas assurées, ce qui fait que plusieurs propriétaires veulent s'en départir.

Même son de cloche du côté des maisons qui se trouvent dans des zones historiques, souligne-t-il.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, à ce sujet, jeudi, à l'émission Lagacé le matin.

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