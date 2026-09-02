La Banque du Canada maintient son taux directeur

Sans aucune surprise, la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 %. Mais il pourrait changer d'ici la fin de l'année.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet en compagnie de Gino Chouinard.

Cette dernière souligne que la Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 % pour la septième fois consécutive, malgré des pressions inflationnistes liées à la guerre commerciale et au conflit au Moyen-Orient, qui affectent notamment le prix du pétrole.

Rayon hypothèques, on souligne l’écart entre taux variable (3,30 %) et taux fixe cinq ans (4,1 %), l’importance de magasiner son prêt hypothécaire et la possibilité d’une hausse des taux, anticipée par 90 % des prévisions pour décembre 2026.

Le coût de la vie demeure la principale préoccupation des Canadiens.