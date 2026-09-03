Polarisante, Caroline Néron se confie sur sa capacité à rebondir

Actrice, femme d'affaires et ancienne «Dragonne», Caroline Néron possède une impressionnante capacité à se relever face aux épreuves.

Écoutez-la aborder le tout, jeudi après-midi, en compagnie de Catherine Beauchamp à l'émission de Gino Chouinard.

Bien qu'elle ait connu un grand succès entrepreneurial avec sa marque de bijoux, l'artiste est revenue sur les difficultés financières et la tempête médiatique qui l'ont menée à la faillite en 2018.

Elle explique que ce sont notamment sa ligne de vibrateurs et son engagement pour la santé sexuelle des femmes qui l'ont «sauvée» et ramenée sur le devant de la scène des affaires.

Parallèlement à ses succès commerciaux retrouvés, son retour comme comédienne dans le film La déesse des mouches à feu ou la série STAT, lui a permis de renouer pleinement avec sa passion première.

Dans le docuréalité Le chalet de Caro, diffusé sur Crave, elle se confie en toute authenticité sur cette traversée du désert, rappelant l'importance de s'entourer de ses proches et de ne pas s'isoler dans les moments sombres.