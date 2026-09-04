Pour «mieux» séduire

Une tendance émergente sur les réseaux sociaux pousse de plus en plus de jeunes hommes à réduire, voire à abandonner leur hygiène corporelle dans le but de maximiser leurs phéromones et ainsi mieux séduire.

Écoutez les chroniqueurs Andréanne Théberge, Jonathan Roberge et Meeker Guerrier aborder le tout, vendredi midi, à l'émission de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

À l'occasion de leur segment Boys Club, les chroniqueurs et la chroniqueuse invités abordent cette mode farfelue du «pheromone maxing» et démystifient l'efficacité réelle des odeurs de transpiration dans les relations amoureuses.

S'il est vrai que l'odeur naturelle d'un partenaire peut jouer un rôle dans l'attraction, la croyance scientifique envers l'effet des phéromones chez l'être humain demeure largement infondée.

L'hygiène et les traits de personnalité restent des éléments clés bien plus attrayants que la négligence corporelle.