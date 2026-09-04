Luc Ferrandez raconte ce qui deviendra dans quelque temps une anecdote: le moment lors duquel des agents conversationnels de ChatGPT, incapables de remplir le mandat qui leur avait été confié, ont commencé à «hacker» une autre compagnie.

Pire encore, l'un d'eux est devenu le chef de ses consoeurs intelligences artificielles.

Un événement qui, rappelle le chroniqueur, a mené le milliardaire Bill Gates à proposer des mesures de protection... sur son blog!

Écoutez le segment Les anecdotes de mononc' Luc à l'émission Lagacé le matin, vendredi en matinée.