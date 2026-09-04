 Aller au contenu
Un besoin d'adaptation chez les parents

Adolescents qui partent en appartement: «Quand ils quittent, ça laisse un vide»

par 98.5

0:00
22:55

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 4 septembre 2026 11:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Adolescents qui partent en appartement: «Quand ils quittent, ça laisse un vide»
Sexe et société / Cogeco Média

C'est la rentrée scolaire et bien des parents voient leurs enfants quitter le nid familial, ce qui peut en déstabiliser plusieurs, selon la sexologue Sylvie Lavallée.

Plusieurs couples sont attachés à la parentalité à un point tel où certains sont davantage dans une coparentalité qu'une conjugalité, explique-t-elle.

Cette situation cause une forte adaptation chez les pères et les mères, qui souvent érotisent l'idée que leur adolescent quitte la maison pour aller en appartement.

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue, psychothérapeute, expliquer le tout, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.

«Quand on met toute notre énergie à prendre en charge de nos enfants, embarquer dans leurs activités, ils sont tout le temps là avec nous [...] Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Mais quand ça fait écran à notre propre intimité, quand ils quittent, ça laisse un vide.»

Sylvie Lavallée

Vous aimerez aussi

Quand ChatGPT a fui sa mission: «Il me semble que ça va plus loin que prévu»
Lagacé le matin
Quand ChatGPT a fui sa mission: «Il me semble que ça va plus loin que prévu»
0:00
5:46
Pourquoi trouve-t-on du bœuf australien et des œufs américains en épicerie?
L'instinct Marie-Eve
Pourquoi trouve-t-on du bœuf australien et des œufs américains en épicerie?
0:00
14:58
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Séduction et hygiène masculine: la tendance controversée du «pheromone maxing»
Rattrapage
Pour «mieux» séduire
Séduction et hygiène masculine: la tendance controversée du «pheromone maxing»
Pourquoi trouve-t-on du bœuf australien et des œufs américains en épicerie?
Rattrapage
Confusion chez les acheteurs
Pourquoi trouve-t-on du bœuf australien et des œufs américains en épicerie?
Quel restaurant fait le meilleur burger au Québec?
Rattrapage
Semaine du burger
Quel restaurant fait le meilleur burger au Québec?
Pourquoi cherche-t-on nos mots sous l'effet du stress?
Rattrapage
Comment le cerveau réagit à la pression
Pourquoi cherche-t-on nos mots sous l'effet du stress?
Le PCQ veut remplacer des fonctionnaires par l'IA: «Une vision un peu limitée»
Rattrapage
Les gains seraient individuels, mais pas étatiques
Le PCQ veut remplacer des fonctionnaires par l'IA: «Une vision un peu limitée»
Vitres teintées hors norme et chargeurs intelligents
Rattrapage
Les normes en vigueur
Vitres teintées hors norme et chargeurs intelligents
«Le Parti libéral a été kidnappé par les wokes de Montréal» -Stéphane Gendron
Rattrapage
Une crise d'identité majeure
«Le Parti libéral a été kidnappé par les wokes de Montréal» -Stéphane Gendron
Propos de Drainville sur Donald Trump: «C'est déplacé», estime Christian Dufour
Rattrapage
Le candidat caquiste rabroué par sa cheffe
Propos de Drainville sur Donald Trump: «C'est déplacé», estime Christian Dufour
Fouiller le passé des candidats adverse: une stratégie efficace?
Rattrapage
Campagne électorale
Fouiller le passé des candidats adverse: une stratégie efficace?
Plusieurs nouveaux papas chez les joueurs du Canadien
Rattrapage
Chronique sport et société
Plusieurs nouveaux papas chez les joueurs du Canadien
Jeunes et jeux d’argent en ligne: le piège de la dépendance
Rattrapage
Un phénomène inquiétant
Jeunes et jeux d’argent en ligne: le piège de la dépendance
Arrestation de Pierre-Yves Lord: Stéphane Gendron dénonce un abus policier
Rattrapage
Un cas pour la déontologie?
Arrestation de Pierre-Yves Lord: Stéphane Gendron dénonce un abus policier
Menace pour l'avenir du circuit Sanair: les passionnés se mobilisent
Rattrapage
Une importante manifestation
Menace pour l'avenir du circuit Sanair: les passionnés se mobilisent
Un enseignant porte du vernis à ongles à l'école, reçoit des menaces de mort
Rattrapage
Embrasement des réseaux sociaux
Un enseignant porte du vernis à ongles à l'école, reçoit des menaces de mort