Un besoin d'adaptation chez les parents

C'est la rentrée scolaire et bien des parents voient leurs enfants quitter le nid familial, ce qui peut en déstabiliser plusieurs, selon la sexologue Sylvie Lavallée.

Plusieurs couples sont attachés à la parentalité à un point tel où certains sont davantage dans une coparentalité qu'une conjugalité, explique-t-elle.

Cette situation cause une forte adaptation chez les pères et les mères, qui souvent érotisent l'idée que leur adolescent quitte la maison pour aller en appartement.

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue, psychothérapeute, expliquer le tout, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.