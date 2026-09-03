Les utilisateurs s'insurgent

La possibilité d'exproprier le complexe de course Sanair pour y construire une école secondaire suscite une vive opposition de la part de ses utilisateurs.

Bien que la Ville de Saint-Pie ait émis une réserve foncière sur le site, le Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe confirme qu'aucun projet n'est actuellement retenu ni autorisé par le gouvernement.

Écoutez le porte-parole du comité des utilisateurs de Sanair, Laurent Proulx, aborder le tout, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il remet en question la logique du projet municipal et soupçonne des motivations cachées derrière ces démarches.