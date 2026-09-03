L’Alliance de l’écosystème industriel forestier du Québec lance le Pacte pour le bois québécois.

Le président de l'Alliance, Jean Laflamme, souligne que ce pacte vise à mettre en valeur le bois québécois et à demander au gouvernement du Québec que le bois soit vu comme une stratégie nationale, en pleine guerre économique Canada-États-Unis.

Au Québec, l'industrie du poids constitue 20% du PIB industriel et la majorité du bois transige par Montréal, souligne M. Laflamme.

Écoutez le cri du coeur Jean-Laflamme, président de L’Alliance de l’écosystème industriel forestier du Québec, jeudi, à La commission.