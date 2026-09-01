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Chicoutimi-Le Fjord passe au PLC

Les libéraux fédéraux réalisent un triplé aux partielles

par 98.5 | Modifié le 1er septembre 2026 à 00:48

Les libéraux fédéraux réalisent un triplé aux partielles
Le ministre fédéral Joël Lightbound est aux côtés du candidat élu Daniel Gobeil et de sa fille, Marianne Gobeil. / PC/Jacques Boissinot

Les libéraux de Mark Carney et leur candidat Daniel Gobeil ont remporté, lundi soir, l'élection partielle dans Chicoutimi-Le Fjord en obtenant 51,3 % du vote populaire.

Scénario similaire dans les circonscriptions de Beaches–East York (Ontario) et North Vancouver–Capilano  (Colombie britannique): chaque fois, le Parti libéral du Canada a remporté la victoire.

Au Québec, Daniel Gobeil a obtenu 16 235 voix.

La candidate du Bloc québécois, Caroline Dubé, est arrivée au deuxième rang avec 10 401 voix, soit 32,9 % des bulletins de vote.

Le conservateur Régis Gaudreault a bouclé la soirée loin derrière, avec 12, 5 % (3 962) des votes exprimés.

C'est le départ au Sénat du député conservateur Richard Martel qui a forcé la tenue de cette partielle.

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