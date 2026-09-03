Cas inusité

Qui détient le meilleur temps sur 100 mètres au Québec en 2026?

Un joueur de baseball...

Écoutez Zachari Houde au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Houde, 22 ans, joueur des Diamants de Québec en Ligue de baseball junior élite du Québec, détient le meilleur chrono sur 100 mètres au Québec en 2026, soit 10.39 secondes, ce qui représente le huitième temps de l’histoire provinciale.

Après des années de baseball marquées par plus de cent buts volés, Houde a amorcé une transition vers l’athlétisme pendant la pandémie.

Il prévoit se consacrer au sprint à court terme, vu qu'il en est à sa dernière saison de baseball.

Il vise la qualification pour l’équipe nationale canadienne (10.38).