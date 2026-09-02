Dossiers chauds dans la LNH

La saison régulière de la Ligue nationale de hockey est toute proche et certaines équipes ont quelques dossiers chauds sur la table.
Écoutez Simon Olivier-Lorange, de La Presse et du balado Sortie de zone, commenter quelques dossiers chauds avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Ducks sont coincés en raison des demandes de Cutter Gauthier;
- «Ça ressemble vraiment à la dernière chance pour Crosby avec les Penguins»;
- Négociations pour les matchs des Canadiens à TVA Sports: «Les négociations continuent et c'est compliqué».