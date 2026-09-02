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Dossiers chauds dans la LNH

«Tout l'argent disponible des Ducks devrait revenir à Cutter Gauthier» -Lorange

par 98.5 Sports

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7:43

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 septembre 2026 20:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Tout l'argent disponible des Ducks devrait revenir à Cutter Gauthier» -Lorange
Cutter Gauthier. / AP/Kyusung Gong

La saison régulière de la Ligue nationale de hockey est toute proche et certaines équipes ont quelques dossiers chauds sur la table.

Écoutez Simon Olivier-Lorange, de La Presse et du balado Sortie de zone, commenter quelques dossiers chauds avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Ducks sont coincés en raison des demandes de Cutter Gauthier;
  • «Ça ressemble vraiment à la dernière chance pour Crosby avec les Penguins»;
  • Négociations pour les matchs des Canadiens à TVA Sports: «Les négociations continuent et c'est compliqué».

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