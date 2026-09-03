Félix Auger-Aliassime tombe à New York

Félix Auger-Aliassime a été éliminé par le Russe Karen Khachanov, jeudi, en quatre manches de 7-6 (5), 3-6, 2-6 et 2-6, aux Internationaux de tennis des États-Unis.

Écoutez l'analyste de tennis Hélène Pelletier commenter cette élimination en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

La spécialiste de tennis n'a pas mis longtemps avant de voir que quelque chose clochait pour la quatrième raquette mondiale.