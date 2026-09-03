Félix Auger-Aliassime tombe à New York

Félix Auger-Aliassime a été éliminé par le Russe Karen Khachanov, jeudi, en quatre manches de 7-6 (5), 3-6, 2-6 et 2-6, aux Internationaux de tennis des États-Unis.
Écoutez l'analyste de tennis Hélène Pelletier commenter cette élimination en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
La spécialiste de tennis n'a pas mis longtemps avant de voir que quelque chose clochait pour la quatrième raquette mondiale.
«C'était évident qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien par moments. On avait l'impression qu'il était un peu mêlé. Il a regardé l'arbitre à un moment donné: est-ce que j'arrête à 3-0 dans le quatrième set? Est-ce que je continue? En conférence de presse, il nous a avoué que la tête lui tournait, qu'il voyait des points noirs, qu'il se sentait sans énergie, vraiment moins léger. Et plus le match avançait, plus sa situation empirait.»
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