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Félix Auger-Aliassime tombe à New York

«La tête lui tournait, il voyait des points noirs» -Hélène Pelletier

par 98.5 Sport

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 septembre 2026 19:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«La tête lui tournait, il voyait des points noirs» -Hélène Pelletier
Félix Auger-Aliassime s'est incliné, jeudi, à New York. / AP/Seth Wenig

Félix Auger-Aliassime a été éliminé par le Russe Karen Khachanov, jeudi, en quatre manches de 7-6 (5), 3-6, 2-6 et 2-6, aux Internationaux de tennis des États-Unis.

Écoutez l'analyste de tennis Hélène Pelletier commenter cette élimination en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

La spécialiste de tennis n'a pas mis longtemps avant de voir que quelque chose clochait pour la quatrième raquette mondiale.

«C'était évident qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien par moments. On avait l'impression qu'il était un peu mêlé. Il a regardé l'arbitre à un moment donné: est-ce que j'arrête à 3-0 dans le quatrième set? Est-ce que je continue? En conférence de presse, il nous a avoué que la tête lui tournait, qu'il voyait des points noirs, qu'il se sentait sans énergie, vraiment moins léger. Et plus le match avançait, plus sa situation empirait.»

Hélène Pelletier

Les autres sujets discutés

  • Félix-Auger Aliassime espère vraiment être à Québec pour la Coupe Davis;
  • Les matchs doivent être plus courts, pense Pelletier. Comment faire? Elle a quelques idées;
  • Carlos Alcaraz semble avoir un plaisir fou à son retour au jeu;
  • Chez les femmes, Leyla Fernandez impressionne, mais elle affrontera la troisième tête de série à son prochain match.

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