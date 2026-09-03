Entente de 12 ans de TVA Sports avec Rogers

Québecor a annoncé, jeudi, avoir paraphé une entente d’une durée de 12 ans avec Rogers Communications pour la présentation des matchs nationaux des Canadiens de Montréal et d'autres rencontres la LNH en français.

Écoutez à ce sujet Louis-Philippe Neveu, vice-président opérations, information et sports au Groupe TVA, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

TVA Sports va donc diffuser 32 matchs des Canadiens de Montréal, le match des étoiles, le repêchage et 350 autres rencontres de la LNH.