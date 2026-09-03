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Entente de 12 ans de TVA Sports avec Rogers

Canadiens de Montréal: «On poursuit l'aventure» -Louis-Philippe Neveu

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 septembre 2026 19:31

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois

Québecor a annoncé, jeudi, avoir paraphé une entente d’une durée de 12 ans avec Rogers Communications pour la présentation des matchs nationaux des Canadiens de Montréal et d'autres rencontres la LNH en français.

Écoutez à ce sujet Louis-Philippe Neveu, vice-président opérations, information et sports au Groupe TVA, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

TVA Sports va donc diffuser 32 matchs des Canadiens de Montréal, le match des étoiles, le repêchage et 350 autres rencontres de la LNH.

«On poursuit l’aventure. On continue pour 12 ans. On est contents. Il y a un avenir à TVA Sports et il est très prometteur. Les assises financières de TVA Sports sont plus fortes que jamais».

Louis-Philippe Neveu

Les sujets discutés

  • Les négociations ont commencé il y a plus d'un an;
  • Les choses s'annonçaient bien, mais tant qu'il n'y a pas de signature en bas du contrat...;
  • Plus de hockey que jamais en français;
  • «On assure la pérennité»;
  • Diffuseur officiel : la courroie de transmission entre les partisans et le club;
  • Si les Canadiens ne participent pas aux séries lors des deux dernières années, la situation est différente;
  • L'importance d’avoir du sport dans l'écosystème.

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