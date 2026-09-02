Audrey Leduc en Diamond League

La sprinteuse québécoise Audrey Leduc s’apprête à participer, vendredi, à la finale de la Diamond League, à Bruxelles, puis aux World Athletics Ultimate Championships, à Budapest, à la mi-septembre.

Écoutez Laurent Godbout, analyste et ex-directeur de la Fédération québécoise d’athlétisme, à ce sujet, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Godbout souligne la constance de Leduc, ses très bonnes performances en relais, mais il souligne qu'elle pourrait faire mieux au plan individuel et qu'elle a une belle occasion de briller en fin de semaine, en Belgique.

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