Beaucoup de matchs à l'étranger à venir

Le CF Montréal et les Whitecaps de Vancouver se sont livré un match nul de 1-1, mercredi, lors du match aller de leur demi-finale du Championnat canadien.
Écoutez l'analyste de soccer Vincent Destouches commenter cette rencontre et la suite des choses avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un but exceptionnel de Dany Pereira;
- La controverse autour d’un but annulé pour hors-jeu;
- Beaucoup de matchs à venir à l'étranger pour le CF Montréal, eux qui sont à quatre points d'une place en séries;
- L’importance des prochains matchs contre Philadelphie et Colorado;
- La possibilité de remporter le Championnat canadien et de représenter le Canada en Coupe des Champions.