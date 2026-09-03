Beaucoup de matchs à l'étranger à venir

Le CF Montréal et les Whitecaps de Vancouver se sont livré un match nul de 1-1, mercredi, lors du match aller de leur demi-finale du Championnat canadien.

Écoutez l'analyste de soccer Vincent Destouches commenter cette rencontre et la suite des choses avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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