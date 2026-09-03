Écoutez la chronique Branché sur le sport avec Paul-Christian Bergeron, au micro de Jérémie Rainville, Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Mark Carney se moque des Maple Leafs de Toronto lors de l'annonce du remplacement des wagons de train de Via Rail;
- Connor McDavid viendrait jouer avec les Maple Leafs? Un message cryptique...
- Les 49ers de San Francisco et les Rams de Los Angeles vont s'affronter en Australie. Pourquoi les 49ers sont frustrés et les Rams heureux? Il y a quelques explications;
- Un appât à rage pour un partisan des Cowboys;
- Un nom très, très particulier pour un joueur de football.