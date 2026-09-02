La longue carrière journalistique de Marc de Foy

Un peu plus tôt cette année, Marc de Foy a mis un terme à une carrière de 44 ans au Journal de Montréal et plus d’un demi-siècle dans l’univers des médias.

Il continuera d’écrire pour le JdM une fois par semaine à partir de l’automne.

Écoutez le journaliste et membre du Temple de la renommée du hockey Marc de Foy en conversation avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Pour Marc De Foy, le parc Jarry était «son» parc. L'Expo 67 a été un événement marquant dans ce Québec qui s'éveillait, et qui s’ouvrait sur le monde.

Le journaliste a parlé à Guy Lafleur une semaine avant sa mort, afin d'obtenir une réaction au décès de Mike Bossy.

Les gens qui l'ont impressionné: Jean Béliveau - qui fut son idole de jeunesse -, Ken Dryden, Serge Savard, Igor Larionov et Guy Lafleur.

Marc de Foy était présent pour la première présence de Mario Lemieux dans la LNH, à Boston.

Au cours de sa carrière, de Foy a fréquenté Patrick Roy durant des années et l'ex-gardien des Canadiens a lui a offert plusieurs bonnes déclarations... dont certaines n'ont jamais été publiées. Marc de Foy nous en raconte deux.

Les autres sujets discutés