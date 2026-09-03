17 numéros 1 mondiaux y ont joué dans le passé

Chaque fin d'été depuis des décennies marque la tenue des Internationaux de tennis junior de Repentigny.
Écoutez Pier-Olivier Lessard, nouveau président de l'événement, faire le point sur le tournoi avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une 39ᵉ édition pour le tournoi qui a accueilli 17 anciens numéros un mondiaux au cours des ans;
- Une finale 100 % britannique chez les femmes;
- La météo a été plutôt clémente cette année;
- Le tournoi est le plus grand événement junior au Canada avant l’US Open junior.