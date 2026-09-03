Dans un match des anciens Canadiens

Retrouvailles en ondes, jeudi soir, aux Amateurs de sports, entre Mario Langlois et Stéphane Waite.

On jase donc du party de retraite de Carey Price dans son coin de pays auquel Stéphane a participé.

Écoutez le spécialiste des gardiens Stéphane Waite en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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