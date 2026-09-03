Dans un match des anciens Canadiens

Retrouvailles en ondes, jeudi soir, aux Amateurs de sports, entre Mario Langlois et Stéphane Waite.
On jase donc du party de retraite de Carey Price dans son coin de pays auquel Stéphane a participé.
Écoutez le spécialiste des gardiens Stéphane Waite en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Carey Price pourrait-il joueur en avant lors d'un match des anciens?
- La Caroline, Pittsburgh et Buffalo seraient deux équipes qui pourraient accueillir le gardien Connor Hellebuyck;
- La tendance des vedettes américaines à quitter les équipes canadiennes;
- Quel sera l'impact de Sergei Bobrovsky chez les Maple Leafs de Toronto?;
- La situation des gardiens des Canadiens au camp préparatoire avec cinq matchs hors-concours.