Climat politique actuel

Une entente touchant la diffusion des matchs nationaux des Canadiens de Montréal, le climat politique va-t-il modifier la logique de repêchage et le bilan de l'affaire Kawhi Leonard dans la NBA.
Ce sont quelques-uns des sujets sur lesquels se penche l'animateur Mario Langlois en ouverture de l'émission Les Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une entente de 12 saisons pour la diffusion des matchs des Canadiens à TVA sports;
- Le débat sur le recrutement de joueurs américains dans la LNH en raison du climat politique;
- La déresponsabilisation de Kawhi Leonard.