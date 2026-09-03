Climat politique actuel

Une entente touchant la diffusion des matchs nationaux des Canadiens de Montréal, le climat politique va-t-il modifier la logique de repêchage et le bilan de l'affaire Kawhi Leonard dans la NBA.

Ce sont quelques-uns des sujets sur lesquels se penche l'animateur Mario Langlois en ouverture de l'émission Les Amateurs de sports.

Les sujets discutés