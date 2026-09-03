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Climat politique actuel

Doit-on hésiter à recruter des joueurs américains dans la LNH?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 septembre 2026 18:52

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Doit-on hésiter à recruter des joueurs américains dans la LNH?
Mario Langlois / Cogeco Média

Une entente touchant la diffusion des matchs nationaux des Canadiens de Montréal, le climat politique va-t-il modifier la logique de repêchage et le bilan de l'affaire Kawhi Leonard dans la NBA.

Ce sont quelques-uns des sujets sur lesquels se penche l'animateur Mario Langlois en ouverture de l'émission Les Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une entente de 12 saisons pour la diffusion des matchs des Canadiens à TVA sports;
  • Le débat sur le recrutement de joueurs américains dans la LNH en raison du climat politique;
  • La déresponsabilisation de Kawhi Leonard.

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