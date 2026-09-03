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Ses années de hockey de jeunesse

«Mes plus belles années de hockey de ma vie» -Philippe Boucher

par 98.5 Sports

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12:03

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 septembre 2026 19:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Mes plus belles années de hockey de ma vie» -Philippe Boucher
Philippe Boucher à sa dernière saison dans la LNH, avec les Penguins. / AP/Gene J. Puskar

Philippe Boucher, qui a mis un terme à sa carrière dans la Ligue nationale de hockey en 2009 avec une conquête de la coupe Stanley, serait honoré par son équipe AAA sou peu.

Écoutez Philippe Boucher, ancien joueur et entraneur de hockey québécois, avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Philippe Boucher revient sur sa carrière et ses années formatrices et ses équipes de jeunesse.

«Quand tu es jeune, tu vis beaucoup de choses. Mon père était malade, ce n'était pas toujours facile. Mais je peux humblement te dire que, pour moi, c'est mes deux plus belles années de hockey de ma vie. Ça a aidé à mouler le joueur de hockey, la personne en dehors de la glace que je suis devenu», dit-il.

Il évoque l’importance du hockey midget AAA au Québec, l’inspiration générée par le Canadien de Montréal, et son prochain hommage le 12 septembre au complexe sportif Saint-Augustin-de-Desmaures.

Boucher souligne aussi son retrait du hockey professionnel, sa confiance en Kent Hughes et Martin St-Louis, et l’impact du hockey sur la jeunesse québécoise.

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