Survol de l'actualité sportive

Écoutez Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Des victoires expéditives au US Open pour Leylah Fernandez et Denis Shapovalov;
- Enfin, un circuit pour Valdimir Guerrero jr.;
- Une équipe de baseball dans la région de Saint-Constant?;
- Rowan Jones rejoint les Alouettes de Montréal;
- Le CF Montréal acquiert Viktor Radojevic pour 100 000 $ d'allocation;
- Soccer: Charles-Émile Brunet est transféré à St-Louis;
- Robert Thomas devient le capitaine des Blues de St-Louis;
- Amazon Prime diffusera des matchs de six équipes de la LNH.