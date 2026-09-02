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Survol de l'actualité sportive

Des victoires expéditives au US Open pour Leylah Fernandez et Denis Shapovalov

par 98.5 Sports

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9:49

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 septembre 2026 19:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Des victoires expéditives au US Open pour Leylah Fernandez et Denis Shapovalov
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Écoutez Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Des victoires expéditives au US Open pour Leylah Fernandez et Denis Shapovalov;
  • Enfin, un circuit pour Valdimir Guerrero jr.;
  • Une équipe de baseball dans la région de Saint-Constant?;
  • Rowan Jones rejoint les Alouettes de Montréal;
  • Le CF Montréal acquiert Viktor Radojevic pour 100 000 $ d'allocation;
  • Soccer: Charles-Émile Brunet est transféré à St-Louis;
  • Robert Thomas devient le capitaine des Blues de St-Louis;
  • Amazon Prime diffusera des matchs de six équipes de la LNH.

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