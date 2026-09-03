La NBA a frappé extrêmement fort en imposant aux Clippers de Los Angeles une amende de 30 millions de dollars en plus de leur retirer cinq choix de premier tour entre 2029 et 2033.

L'équipe était accusée d'avoir contourné le plafond salarial en accordant de faux contrats de commandite à son joueur vedette Kawhi Leonard.

De plus, le propriétaire Steve Ballmer et d'autres membres de l'organisation ont été suspendus pour un an.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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