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NBA

Une amende record de 30 M$ imposée aux Clippers

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 septembre 2026 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Une amende record de 30 M$ imposée aux Clippers
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

La NBA a frappé extrêmement fort en imposant aux Clippers de Los Angeles une amende de 30 millions de dollars en plus de leur retirer cinq choix de premier tour entre 2029 et 2033.

L'équipe était accusée d'avoir contourné le plafond salarial en accordant de faux contrats de commandite à son joueur vedette Kawhi Leonard.

De plus, le propriétaire Steve Ballmer et d'autres membres de l'organisation ont été suspendus pour un an.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Un verdict nul pour le CF Montréal face aux Whitecaps de Vancouver lors de la demi-finale du Championnat canadien;
  • L'arrivée de l'ailier rapproché Rohan Jones avec les Alouettes de Montréal pour la fin de la saison;
  • Le réveil de Vladimir Guerrero Jr. avec un coup de circuit dans une victoire de 11-0 des Blue Jays de Toronto;
  • Les succès des Canadiens au US Open.

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