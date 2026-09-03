Les Blue Jays toujours dans la course

Les Blue Jays de Toronto, toujours au plus fort de la lutte, ont remporté deux de leurs trois derniers matchs contre les Gardians de Cleveland.
Écoutez le dépisteur des Blue Jays, Jasmin Roy, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Roy partage son optimisme quant au momentum des Blue Jays.
«Les Blue Jays, depuis un mois, sont sur une bonne séquence. Les lanceurs partants font le travail, la relève est exceptionnelle et l'offensive commence à retrouver ses repères. Je suis assez confiant que les ingrédients sont là pour faire une fin de saison assez exceptionnelle»