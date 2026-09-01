Match nul de 1-1 pour le FC Supra

Le match aller de la première demi-finale du Championnat canadien entre le FC Supra et le Forge d'Hamilton s'est conclue par un verdict nul de 1-1.
Écoutez Vincent Detouches commenter ce résultat au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On analyse le match aller de demi-finale du Championnat canadien entre le FC Supra et le Forge, conclu 1-1 au Stade Boréale;
- Le FC Supra est vulnérable sur les coups de pied arrêtés;
- L'histoire remarquable du FC Supra, club québécois, à sa première première année;
- On évoque la lourde défaite 7-1 du CF Montréal contre l’Inter Miami de Lionel Messi et l’importance d’une réaction contre les Whitecaps de Vancouver, en Championnat canadien, mercredi.