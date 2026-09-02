Baseball majeur

Les Tigers de Detroit ont conclu un préaccord avec Kevin Sosa, 12 ans, qui inclurait à terme une prime à la signature de 4 millions de dollars.

Écoutez Alex Agostino, des Phillies de Philadelphie, expliquer pourquoi des jeunes de certains pays peuvent être mis sous contrat si jeune.

Le système actuel, sans repêchage international, favorise des pratiques controversées au sein des académies dominicaines et vénézuéliennes.

Alex évoque la possibilité d’un repêchage international futur pour limiter les abus et garantir l’équité, citant aussi le cas du frère de Ronald Acuña (3,8 millions $).