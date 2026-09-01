Les Angels vendus au groupe de Stan Kroenke

Les Angels de Los Angeles ont été acquis par Kroenke Sports & Entertainment, entreprise dirigée par Stan Kroenke.
Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste de baseball Alex Agostino avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Cette vente marque la fin de l’ère Arte Moreno comme propriétaire majoritaire, le propriétaire depuis 2003;
- L’entreprise de Stan Kroenke possède déjà les Rams de Los Angeles (NFL), l'Avalanche du Colorado (LNH), Arsenal (Premier League), les Nuggets de Denver (NBA), et le SoFi Stadium;
- La performance historique des Phillies de Philadelphie en août (21 victoires, 7 défaites.