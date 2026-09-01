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Les Angels vendus au groupe de Stan Kroenke

«C'est une bonne nouvelle pour le baseball majeur» -Alex Agostino

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 septembre 2026 20:43

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Agostino
Alex Agostino
«C'est une bonne nouvelle pour le baseball majeur» -Alex Agostino
Alex Agostino / Cogeco Média

Les Angels de Los Angeles ont été acquis par Kroenke Sports & Entertainment, entreprise dirigée par Stan Kroenke.

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste de baseball Alex Agostino avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Cette vente marque la fin de l’ère Arte Moreno comme propriétaire majoritaire, le propriétaire depuis 2003;
  • L’entreprise de Stan Kroenke possède déjà les Rams de Los Angeles (NFL), l'Avalanche du Colorado (LNH), Arsenal (Premier League), les Nuggets de Denver (NBA), et le SoFi Stadium;
  • La performance historique des Phillies de Philadelphie en août (21 victoires, 7 défaites.

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