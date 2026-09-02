Il se joint aux Alouettes

Le receveur de passes montréalais Rohan Jones, retranché par les Rams de Los Angeles, sera bientôt sur le même terrain de football que les joueurs des Alouettes de Montréal.

Écoutez Rohan Jones commenter sa décision de se joindre aux Alouettes au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le pari du directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, s'est avéré payant. Il avait repêché Jones un peu plus tôt cette année en sachant que ce dernier allait tenter sa chance dans la NFL.