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Il se joint aux Alouettes

«J'ai la chance de jouer pour la meilleure équipe de la CFL» -Rohan Jones

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 septembre 2026 18:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«J'ai la chance de jouer pour la meilleure équipe de la CFL» -Rohan Jones
Rohan Jones lors du camp des Rams de Los Angeles. / AP/Reed Hoffmann

Le receveur de passes montréalais Rohan Jones, retranché par les Rams de Los Angeles, sera bientôt sur le même terrain de football que les joueurs des Alouettes de Montréal. 

Écoutez Rohan Jones commenter sa décision de se joindre aux Alouettes au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Le pari du directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, s'est avéré payant. Il avait repêché Jones un peu plus tôt cette année en sachant que ce dernier allait tenter sa chance dans la NFL.

«Il y a des équipes qui m'ont offert la dernière place au sein de leur équipe de pratique, mais pourquoi retourner avec une équipe qui ne va peut-être pas me donner les parfaites opportunités, quand j'ai la chance de venir jouer ici, pour la ville où j'ai grandi, puis de joindre la meilleure équipe de la CFL? C'est sûr que c'est vraiment excitant pour moi.»

Rohan Jones

Les autres sujets discutés

  • Jones a pu participer à des matchs préparatoires des Rams, une superbe expérience;
  • «La différence entre le meilleur joueur de la NFL et le pire, c'est vraiment minime»;
  • Il ne jouera pas avec les Alouettes cette semaine, mais il devrait être prêt pour le prochain match;
  • Jones préfère jouer avec les Alouettes plutôt que de demeurer au sein d'une équipe de pratique de la NFL.

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