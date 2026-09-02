Il se joint aux Alouettes

Le receveur de passes montréalais Rohan Jones, retranché par les Rams de Los Angeles, sera bientôt sur le même terrain de football que les joueurs des Alouettes de Montréal.
Écoutez Rohan Jones commenter sa décision de se joindre aux Alouettes au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Le pari du directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, s'est avéré payant. Il avait repêché Jones un peu plus tôt cette année en sachant que ce dernier allait tenter sa chance dans la NFL.
«Il y a des équipes qui m'ont offert la dernière place au sein de leur équipe de pratique, mais pourquoi retourner avec une équipe qui ne va peut-être pas me donner les parfaites opportunités, quand j'ai la chance de venir jouer ici, pour la ville où j'ai grandi, puis de joindre la meilleure équipe de la CFL? C'est sûr que c'est vraiment excitant pour moi.»
Les autres sujets discutés
- Jones a pu participer à des matchs préparatoires des Rams, une superbe expérience;
- «La différence entre le meilleur joueur de la NFL et le pire, c'est vraiment minime»;
- Il ne jouera pas avec les Alouettes cette semaine, mais il devrait être prêt pour le prochain match;
- Jones préfère jouer avec les Alouettes plutôt que de demeurer au sein d'une équipe de pratique de la NFL.