Aux portes de l'US Open

Alexis Galarneau a remporté un match de qualification en vue du tableau principal de l'US Open.
Écoutez Alexis Galarneau, qui est à New York, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Galarneau discute de son style défensif et de son évolution vers un jeu plus combatif;
- Il disputera son prochain match de qualifications, mercredi;
- Son expérience à Roland-Garros - tout près de la qualification - lui permet de bien gérer l’énergie et la préparation pour franchir le plafond de verre des tournois du grand chelem.