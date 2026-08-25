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Aux portes de l'US Open

«J'essaie d'être de plus en plus agressif» -Alexis Galarneau

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 25 août 2026 19:37

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«J'essaie d'être de plus en plus agressif» -Alexis Galarneau
Alexis Galarneau lors de l'Omnium Banque Nationale, à Montréal / PC/Christopher Katsarov

Alexis Galarneau a remporté un match de qualification en vue du tableau principal de l'US Open.

Écoutez Alexis Galarneau, qui est à New York, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Galarneau discute de son style défensif et de son évolution vers un jeu plus combatif;
  • Il disputera son prochain match de qualifications, mercredi;
  • Son expérience à Roland-Garros - tout près de la qualification - lui permet de bien gérer l’énergie et la préparation pour franchir le plafond de verre des tournois du grand chelem.

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