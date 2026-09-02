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Nommé capitaine des Blues

Robert Thomas était-il vraiment sur le marché des échanges?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 septembre 2026 18:52

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Robert Thomas était-il vraiment sur le marché des échanges?
Mario Langlois / Cogeco Média

Les Blues de St-Louis ont nommé Robert Thomas capitaine de leur formation.

Pourtant, le nom de Thomas a souvent été mentionné dans de multiples rumeurs de transactions lors de la saison dernière.

Robert Thomas était-il vraiment sur le marché?

Écoutez Mario Langlois à ce sujet et quelques autres en ouverture des Amateurs de sports.

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