Nommé capitaine des Blues

Les Blues de St-Louis ont nommé Robert Thomas capitaine de leur formation.
Pourtant, le nom de Thomas a souvent été mentionné dans de multiples rumeurs de transactions lors de la saison dernière.
Robert Thomas était-il vraiment sur le marché?
Écoutez Mario Langlois à ce sujet et quelques autres en ouverture des Amateurs de sports.
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