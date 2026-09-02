Élections québécoises

L'élection québécoise s'invite de manière inattendue dans le débat politique américain.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, s'est exprimé sur les ondes d'une chaîne de télévision nationale en commentant le contexte électoral du Québec et les mouvements indépendantistes au Canada.

Écoutez la chroniqueuse Valérie Beaudoin faire le point, mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.