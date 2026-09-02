Zverev passe de peine et de misère

L'Allemand Alexander Zverev a évité de justesse le piège au premier tour des Internationaux de tennis des États-Unis.

La première tête de série du tournoi s'est finalement imposée en cinq manches, face à l'Italien Lorenzo Sonego, au terme d'un marathon éprouvant de 4 heures et 52 minutes.... Un soulagement pour les organisateurs, après les éliminations hâtives de plusieurs favoris.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.

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