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Zverev passe de peine et de misère

US Open: «Les organisateurs ont dû pousser un soupir de soulagement»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 septembre 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
US Open: «Les organisateurs ont dû pousser un soupir de soulagement»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L'Allemand Alexander Zverev a évité de justesse le piège au premier tour des Internationaux de tennis des États-Unis. 

La première tête de série du tournoi s'est finalement imposée en cinq manches, face à l'Italien Lorenzo Sonego, au terme d'un marathon éprouvant de 4 heures et 52 minutes.... Un soulagement pour les organisateurs, après les éliminations hâtives de plusieurs favoris.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Denis Shapovalov et Leylah Fernandez seront en action pour leur match de deuxième tour au US Open;
  • Défaite coûteuse des Blue Jays de Toronto face aux Guardians de Cleveland;
  • Prolongations de contrat chez les Alouettes pour Jason Maas et Danny Maciocia;
  • Match nul pour le FC Supra;
  • Échange dans la LNH entre les Predators de Nashville et les Devils du New Jersey.

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