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Les manchettes du sport

Une 33e formation à venir dans la LNH

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 1 septembre 2026 21:49

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Une 33e formation à venir dans la LNH
Jérémie Rainville / Cogeco Média

Écoutez l'animateur de Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, résumer les manchettes sportives de la journée.

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